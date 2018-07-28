РИАМО - 28 июл. Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба во время вручения госнаград и почетных грамот футболистам и тренерам национальной сборной предложил президенту РФ Владимиру Путину сменить хоккейные коньки на бутсы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Владимир Владимирович, для нас огромная честь находиться здесь, и огромная гордость представлять страну. Нам будет очень приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — сказал Дзюба.

Президент с юмором отреагировал на предложение футболиста. Он напомнил, что не является профессиональным спортсменом.

«По поводу смены коньков на бутсы. Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я не спортсмен, я физкультурник», — отметил российский лидер.

Он добавил, что физкультурники занимаются всеми видами спорта, в том числе футболом.

Полузащитник российской футбольной сборной Денис Черышев в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку и созданные во время мундиаля условия.

На чемпионате мира–2018 сборная России по футболу установила личный рекорд, преодолев групповой этап мундиаля. Более того, команда Черчесова дошла до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.