РИАМО – 28 июл. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Александра Колкера, которому исполнилось 85 лет, сообщает в субботу Газета.ru.

«Вы — замечательный композитор, обладающий несравненным мелодическим даром, автор множества всеми любимых произведений», — сказал Медведев.

Он добавил, что песни Колкера наполнены красотой и глубокими переживаниями.

Александр Колкер родился 28 июля 1933 года. Он является автором более 100 песен, в том числе композиций «Ночной трамвай», «Стоят девчонки», музыки к таким кинофильмам, как «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Свадьба Кречинского», «Трое в лодке, не считая собаки».