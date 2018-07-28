РИАМО -28 июл. В субботу в вечерние часы в Москву придут гроза и ливень, также в сторону столицы надвигаются градовые облака высотой 14 километров, шторм обрушится на город в районе 18:00, сообщается на сайте «Метеовести».

На индикаторах кругового обзора метеорологического локатора на 15:50 в Московском регионе наблюдаются сильные «засветки».

«Основная концентрация очагов активной грозовой деятельности зафиксирована в 50-100 километрах южнее и юго-восточнее Москвы. Градовые облака высотой 13-14 километров идут в сторону Москвы со средней скоростью 15 километров в час и накроют столицу (шторм с большей вероятностью зацепит южные районы мегаполиса) в ближайшие часы (около 18:00)», - говорится в сообщении.

Ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквалистые усиления ветра до 20-25 метров в секунду. Синоптики рекомендуют быть осторожными.