РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июл. Сбор макулатуры и игру в бадминтон провели в Королеве на Библиопикнике, ожидается участие порядка 1,5 тысяч жителей города, сообщила «РИАМО в Королеве» организатор мероприятия Наталья Чижова.

Библиопикник – это молодежное мероприятие с акцентом на самообразование, чтение и интеллектуальное развитие. Организаторами Библиопикника выступают Молодежное культурное сообщество и гипермаркет «Глобус» при поддержке городской администрации.

«Темой Библиопикника в 2018 году стала экология. Мы вместе с волонтерами» Моего чистого города« организовали сбор макулатуры, а также жители могут помочь реабилитационному центру «Зоодом». Мы ожидаем, что участие в мероприятии примут порядка 1,5 тысяч человек», – сказала Чижова.

В рамках мероприятия жители города смогут также принять участие в различных мастер-классах и играх.