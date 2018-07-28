РИАМО - 28 июл. В Сергиево-Посадском районе неизвестный угнал иномарку стоимость свыше 1,1 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Двадцать седьмого июля в дежурную часть обратился мужчина, который сообщил что в период времени с 22:00 26 июля до 6:40 27 июля от дома неизвестный похитил его автомашину Mazda-6 2014 года выпуска. Ее стоимость составляет 1 100 000 рублей.

«По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража – ред.)», – сказал собеседник агентства.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы поймать преступника.