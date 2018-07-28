РИАМО – 28 июл. Тысячи верующих прошли Крестным ходом к памятнику князю Владимиру в Москве в 1030-ю годовщину Крещения Руси, шествие от Соборной площади Кремля возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в процессии также шел президент РФ Владимир Путин, сообщает в субботу ТАСС.

«В полдень колокола всех храмов столицы, начиная с колокольни Ивана Великого в Кремле, оповестили москвичей и гостей города о том, что более тысячи лет назад Русь стала православной. По сложившейся традиции, к волне колокольного звона присоединяются и другие города и страны - от Украины и Молдавии до стран западной Европы, где есть православные храмы», — говорится в сообщении.

Крестное шествие от Соборной площади Кремля возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Александрийской церкви Феодор. Вместе с ними в процессии шел президент России Владимир Путин.

«Предстоятель Русской церкви поздравил главу государства с именинами и пожелал ему «крепости духовной и физических сил». По традиции в торжествах принимают участие и делегации Поместных православных церквей. В этом году в Москву прибыли представители Александрийской церкви во главе с патриархом Феодором, а также делегации Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской церквей и церкви Чешских земель и Словакии», — уточняется в сообщении.

Несмотря на жару, тысячи верующих прошли от Кремля до Боровицкого холма, многие из них держали в руках иконы.

Завершился Крестный ход совместным богослужением и масштабным хоровым концертом.

Как напоминается в сообщении, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси.