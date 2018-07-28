РИАМО - 28 июл. В микрорайоне Заря подмосковной Балашихи неизвестный похитил иномарку стоимостью свыше 1,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Двадцать седьмого июля в дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от жителя микрорайона Заря, который сообщил, что в период времени с 22:30 26 июля до 7:40 27 июля возле дома неизвестный похитил его автомобиль Mazda СХ-5 2014 года выпуска. Сумма ущерба – 1 118 000 рублей.

«По данному факту следователями МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража)», – сказал собеседник агентства.

В данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.