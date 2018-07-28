РИАМО - 28 июл. Главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам и назвал их силой и поддержкой команды.

«Стартуем сегодня (28 июля – ред.) вместе за новым чемпионством. «Спартак Москва» – это семья. Мы будем всегда играть в футбол для вас (болельщиков – ред.) тоже. Наши болельщики – это наша сила, наша мотивация. Вы наш 12-й игрок! Вперед «Спартак»!» — написал Каррера в Instagram.

В субботу в первом туре премьер-лиги красно-белые сыграют с «Оренбургом» на стадионе «Открытие Арена». Матч начнется в 19:00.