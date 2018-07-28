РИАМО - 28 июл. В субботу вечером в Подмосковье местами ожидаются дождь, гроза и град, жителей призвали соблюдать осторожность, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением во второй половине дня и вечером 28 июля местами по Московской области (преимущественно в восточных и северных районах) ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области рекомендует при дожде по возможности оставаться дома, а на улице – не находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.