РИАМО – 28 июл. В деревне Матвейково Одинцовского района злоумышленник, угрожая ножом, похитил у женщины более 8 тысяч рублей и мобильный телефон, также он попытался похитить иномарку у мужчины, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Двадцать седьмого июля в дежурную часть обратилась гражданка П. 1954 года рождения, которая рассказала, что накануне вечером в деревне Матвейково, в СНТ «Весна», возле дома на нее напал неизвестный, который, угрожая ножом, похитил 8250 рублей и мобильный телефон. Тем же вечером аналогичный случай произошел в поселке Азарово.

«В дежурную часть обратился гражданин Д. 1971 года рождения с заявлением о том, что 26 июля, около 20:30, в поселке Азарово неизвестный, угрожая ему ножом, пытался похитить автомашину «Мерседес Бенц». По данному факту возбуждено уголовное дело», – сказал собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенные преступления был установлен и задержан мужчина 1991 года рождения.