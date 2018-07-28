РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В 2019 году власти городского округа Люберцы планируют установить новую игровую площадку во дворе дома на улице Заречная в деревне Марусино, сообщил в комментариях под постом на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram сотрудник территориального управления «Малаховка-Красково».

Жители попросили оборудовать площадку в деревне Марусино на улице Заречная, дом № 33, корпус 1. По их мнению, сейчас площадка находится в ужасном состоянии, здесь нет резинового покрытия, всего две скамейки и две урны.

«Детская игровая площадка по адресу: Люберцы, деревня Марусино, улица Заречная, дом № 33, корпус 1 внесена план благоустройства на 2019 год», – написал сотрудник.