РИАМО – 28 июл. Президент РФ Владимир Путин наградил тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом Александра Невского, ранее российский лидер высоко оценил игру национальной сборной на чемпионате мира по футболу, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.

«Президент РФ Владимир Путин в субботу наградил орденом Александра Невского тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Также государственных наград на торжественной церемонии в Кремле были удостоены игроки российской команды и члены тренерского состава», — говорится в сообщении.

Ордена Почета российский лидер вручил капитану сборной Игорю Акинфееву, а также защитнику Сергею Игнашевичу. Остальные футболисты и тренеры получили от президента почетные грамоты.

Ранее Путин высоко оценил игру россиян на ЧМ-2018, назвав ее красивой. Он отметил, что Черчесов грамотно построил работу спортсменов.

На чемпионате мира–2018 сборная России по футболу установила личный рекорд, преодолев групповой этап мундиаля. Более того, команда Черчесова дошла до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.