РИАМО – 28 июл. За прошедшие восемь лет в столице открыли около 400 парков, кроме того, в 2018 году в эксплуатацию введут парк технических видов спорта в Печатниках, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.

«За последние 8 лет в Москве появилось уже дополнительно к тому, что было в 2010 году, примерно 400 парков, плюс 80 парков этого года», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в этом году в эксплуатацию примут парк технических видов спорта в Печатниках. Парк планируют сдать в сентябре. На территории парка откроются трасса для дрифта и плоскостной парковки, четыре кольцевые трассы, а также трек для картинга, трассы для мотокросса и велокросса.

В парке также обустроят велодорожки, тропинки для скандинавской ходьбы и бега.