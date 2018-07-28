РИАМО – 28 июл. На Юбилейном проспекте в подмосковных Химках неизвестный совершил ограбление банка, полицейские разыскивают преступника, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В городе Химки в отделение одного из банков на Юбилейном проспекте вошел неизвестный с предметом, похожим на пистолет. Угрожая сотрудникам, потребовал денежные средства, после чего скрылся, сумма ущерба устанавливается. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции разыскивают грабителя.