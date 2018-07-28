РИАМО - 28 июл. В Москве запустили ежедневные автобусные рейсы в Курск, отправляться они будут с автостанции «Варшавская», сообщает Федеральное агентство новостей.

Первый автобус выехал в Курск 27 июля.

«С 27 июля перевозчик «ИП Свинарева И.А.» открывает продажу билетов на рейс по маршруту Москва-Курск отправлением ежедневно в 21:45 с автостанции «Варшавская», — говорится в сообщении.

Стоимость билета для взрослого человека составит 1 тысячу рублей, для ребенка до 12 лет – 500 рублей. Провезти багаж можно за дополнительные 100 рублей.