РИАМО - 28 июл. Жителей и гостей столицы предупредили о сильном дожде, грозе, граде и усилении ветра во второй половине дня в субботу, горожан призвали соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По информации Росгидромета, с 16:00 до 22:00 часов 28 июля местами в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП – во время непогоды автомобилистов призвали прекратить движение и припарковаться. Во время грозы также нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

Жителям и гостям столицы также порекомендовали переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.