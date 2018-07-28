РИАМО – 28 июл. Глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, который вместе с сенатором Олегом Морозовым является автором законопроекта об аккредитации визовых центров, отозвал документ из Госдумы, сообщает Газета.ru.

По словам Косачева, он не сомневается в правильности идеи, поскольку частные компании, занимающиеся предоставлением услуг по оформлению виз, работают с персональными данными граждан, но их деятельность никак не контролируется и не регулируется с точки зрения права.

«Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров», — сказал Косачев.

Ранее Российский союз туриндустрии предупредил, что после введения аккредитации для операторов, управляющих визовыми центрами, деятельность всех визовых центров в России может оказаться под угрозой.