РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В Люберцах в субботу прошла юбилейная регистрация брака, семью создала тысячная пара в 2018 году, сообщила начальник местного управления ЗАГС Елена Бакашина на своей официальной странице в Instagram.

«В Люберецком управлении ЗАГС произведена государственная регистрация заключения брака тысячной пары Валентина Коняшкина и Илоны Резниковой. Счастливым молодоженам вручили поздравление губернатора Московской области», – написала Бакашина.

Она добавила, что в этот же день в Люберецком управлении ЗАГС прошло чествование «золотых» юбиляров семейной жизни Анатолия и Раисы Тыриных.