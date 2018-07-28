РИАМО - 28 июл. Спасатели вытащили из воды мужчину 1992 года рождения в Большом Садовом пруду в столице в 20 метрах от берега, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 13:11 28 июля спасателями поисково-спасательной станции «Академическая» при патрулировании с поверхности воды Большого Садового пруда был спасен мужчина 1992 года рождения. Спасенный доставлен на поисково-спасательную станцию, оказана первая помощь», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 20 метрах от берега.

Жителям Москвы напомнили, что купаться в необорудованных местах категорически запрещено, нельзя заходить в воду в состоянии даже легкого опьянения. Кроме того, необходимо соблюдать правила поведения на водных объектах.