РИАМО - 28 июл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народную артистку СССР, актрису кино Инну Макарову с днем рождения, пишет в субботу Газета.ru.

По словам Медведева, часто именно участие Макаровой в фильмах делало их шедеврами киноискусства, а ее саму – любимой актрисой миллионов зрителей.

«Вы — актриса редкого драматического таланта», – сказал российский премьер-министр.

Инна Макарова родилась в 1926 году. Известность ей принесли роли в таких картинах, как «Девчата», «Невеста с севера», «Высота», «Женитьба Бальзаминова».