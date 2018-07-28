РИАМО - 28 июл. Рано утром 27 июля в Москве на улице Сахалинская, дом №7, корпус 2, сотрудники полиции задержали неработающего мужчину, у которого изъяли порядка 2 килограммов наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками 3 отделения 1 оперативно-разыскной части УНК ГУ МВД России по Москве задержан гражданин Д., 1966 года рождения, неработающий, у которого изъято 1 984,0 грамма наркотического вещества, в состав которого входит героин», – отмечается в сообщении.

В данный момент мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).