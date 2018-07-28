РИАМО - 28 июл. Центральная пригородная пассажирская компания начала раздавать воду пассажирам на всех железнодорожных вокзалах Москвы из-за жары в выходные, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ЦППК.

«Сегодня и завтра на всех вокзалах Москвы раздаем воду», - сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщили, что суббота в Москве станет самым жарким днем нынешнего лета. Температура в столице достигнет плюс 32 градусов.

ГУ МЧС России по Москве также объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.