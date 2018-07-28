РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. Команду по хоккею с мячом «Зоркий» подмосковного Красногорска пополнил пятикратный чемпион мира Петр Захаров, сообщил генеральный директор спортивного клуба Рустем Ахмадинуров.

В субботу руководство клуба представило болельщикам двух новых хоккеистов. Еще одним пополнением стал игрок Максим Рязанов. В преддверии нового сезона состав хоккейного клуба обновился почти на две трети. Ставку делают на спортсменов, чья карьера ранее уже была связана с «Зорким».

«Петр Захаров – пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта России. Он почти десять лет выступал за «Зоркий». Максим Рязанов играл за «Зоркий» в молодежке. Сегодня (28 июля – ред.) мы подписываем с ними контракты на год. В новый сезон мы входим с командой, в которой из 23 ребят 15 имеют опыт выступления за красногорский клуб», – сказал Ахмадинуров.

Он пояснил, что прошлый сезон «Зоркий» завершил на 11-м месте Суперлиги.

«Мы предполагаем, что в новом сезоне команда будет биться за место в первой восьмерке и бороться за выход в плей-офф. Для этого, конечно, необходимо усиление состава», – отметил Ахмадинуров.

Он пояснил, что первую игру обновленный ХК «Зоркий» сыграет в сентябре в Ульяновске в рамках Кубка России по хоккею с мячом.

«В хоккейном клубе реализуется стратегия развития, рассчитанная на четыре года. В результате мы надеемся, что вернемся к славным временам, когда «Зоркий» был чемпионом и призером», – заключил гендиректор клуба.

Команда в обновленном составе провела в субботу открытую тренировку.