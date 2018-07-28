РИАМО – 28 июл. Пассажирам Московского центрального кольца (МЦК) в субботу начали раздавать воду, получить ее можно на четырех станциях, сообщается в официальном твиттер-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.

«Когда на улице жара вся надежда на метро. На МЦК пассажирам начали раздавать воду: «Андроновка», «Стрешнево», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге», - говорится в сообщении.

Московский метрополитен внимательно следит за температурой на всех станциях.

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в субботу ожидается температурный рекорд нынешнего лета – этот день может стать самым жарким с начала сезона.