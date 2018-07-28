РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июл. В ЖК «Первый Юбилейный» (бывшая «Лесная корона») в Королеве планируется вручение ключей 1 сентября, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко в ходе выездного совещания рабочей группы.

Выездное совещание рабочей группы администрации прошло в Королеве в субботу. В ходе объезда чиновники и ответственные лица осмотрели ход работ в ЖК «Первый Юбилейный», на центральной площади, в центральном парке и стадионе «Вымпел».

«В стадии завершения находятся сейчас работы в ЖК «Первый Юбилейный». Уже 1 сентября планируем здесь торжественно вручить ключи дольщикам. На сегодняшний (на 28 июля – ред.) день все коммуникации подведены, все работает, есть парковки, и сейчас ведется активная работа по благоустройству», – сказал Даниленко.

В жилом комплексе планируется размещение девяти зон отдыха, по просьбе будущих жителей во дворе сохранены сосны. Также рядом с ЖК будет установлен светофор, а во дворе будут шлагбамумы.

Активно ведутся работы в Центральном парке и на площади перед Центральным домом культуры имени Калинина. Работы завершатся в конце августа, а 1 сентября, в День города, торжественно будет открыто новое общественное пространство и обновленный стадион «Вымпел».

ЖК «Лесная корона» (переименованный в ЖК «Первый Юбилейный») – долгострой, который начали возводить в Королеве более 13 лет назад. В первую очередь планировалось сдать два дома, однако в 2005 году работы заморозили, дольщики остались без своих денег и жилья. И лишь в 2016 году был найден новый инвестор, строительство домов возобновилось.