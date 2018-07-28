РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июл. В Королеве на Ярославском проезде ведутся работы по расчистке территории, мусоровывозящая компания завершает свою деятельность в этом районе, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

В Королеве в течение нескольких месяцев от жителей поступали жалобы на то, что на Ярославском проезде рядом с Лосиным островом увеличивается свалка мусора, а вдоль дороги круглосуточно стоят машины с мусором.

«Мусоровывозящая компания завершает свою деятельность в районе Ярославского проезда. В настоящее время выполняются работы по расчистке территории», – сказала представитель.