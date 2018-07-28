РИАМО - 28 июл. Тренер национальной команды по футболу Станислав Черчесов намерен выучить французский язык после перехода полузащитника Александра Головина в состав клуба «Монако», сообщает в субботу Газета.ru.

«Три дня еще до подписания мы общались. Понятно, мы все время на контакте, никаких назиданий, просьб не было. Я просто почувствовал его состояние в ту или иную сторону. Состояние было нормальное, как обычно, он был спокоен. Он сказал, что день-два и он примет решение. Значит, принимает решение он. Единственное, я пожелал, чтобы оно было не эмоциональное, а профессиональное», – сказал наставник национальной команды.

Черчесов добавил, что Головина естественно ждут в сборной.

«Мы на деле показали, что, когда наш футболист попадает в ту или иную неприятную ситуацию, мы всегда ему протягиваем руку, до определенного момента. Сейчас мы переговорили на французском, еще один язык придется учить – это моя польза от его перехода», – резюмировал Черчесов.

Бывший игрок столичного ЦСКА Александр Головин 27 июля официально перешел в состав французского клуба «Монако». Трансфер полузащитника стал самым дорогим в истории российских клубов.

На чемпионате мира–2018 сборная России по футболу установила личный рекорд, преодолев групповой этап мундиаля. Более того, команда Черчесова дошла до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.