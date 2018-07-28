РИАМО - 28 июл. В День Воздушно-десантных войск 2 августа в московских парках не собираются отключать фонтаны, также в некоторых парках будет усилена охрана, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Мосгорпарка.

«Фонтаны будут работать в штатном режиме. Отключать их не будут», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что некоторых парках Москвы в День ВДВ будет усилена охрана, например, в парке Горького и «Сокольниках».

День Воздушно-десантных войск отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2018 году ВДВ отметят свой 88-й день рождения.