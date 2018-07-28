РИАМО - 28 июл. В деревне Криулино городского округа Павловский Посад в ходе ссоры женщина ранила своего знакомого, злоумышленницу задержали, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Около 6:00 27 июля бригада скорой помощи доставила в больницу Павловского Посада мужчину 1983 года рождения с проникающим колото-резаным ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в МВД знакомая пострадавшего – гражданка Б. 1989 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление было совершено, когда в ходе совместного распития спиртного, между знакомыми завязалась ссора.

По данному факту возбуждено уголовное дело.