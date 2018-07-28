РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В городском округе Люберцы во всех церквях и культурных центрах в субботу отпраздновали 1030-летие крещения Руси, основные торжества прошли в храме Преображения Господня на Октябрьском проспекте, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня (28 июля – ред.) великий и светлый день – весь православный мир отмечает 1030 лет крещения Руси. Звоном колоколов возвестят об этом событии все православные храмы страны. Больше века назад Русь приняла православие – этот выбор определяет жизнь многих россиян, объединяет нас и делает сильнее. Я искренне поздравляю люберчан с праздником! Благополучия, тепла и любви вашим семьям, веры в свои силы и благодати Божией», – сказал Ружицкий.

В этот день у храма Преображения Господня отслужили молебен в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и в память Дня крещения Руси, для прихожан подготовили концерт и мастер-классы по изготовлению белых голубей из бумаги.

«Поздравляю всех с праздником! Мы должны поблагодарить за то, что в нашей стране существует православие. Мы благодарим от всего сердца князя Владимира, если бы не его внутреннее дерзновение, не его открытость богу, его желание утвердиться в православии, в христианстве, мы с вами бы не оказались в том благодатном состоянии возможности спасении, в котором находимся сейчас», – сказал священник храма Преображения Господня отец Илья.

Главное богослужение в честь 1030-летия крещения Руси проводят на Соборной площади в Москве.