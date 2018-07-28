РИАМО - 28 июл. Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов надеется, что произошедший на фоне чемпионата мира всплеск интереса к футболу в стране не будет временным, сообщает Газета.ru.

«Я думаю, что клубы получили хорошие стадионы. Сейчас, конечно, людям будет более комфортно, удобно, приятнее на таких новых стадионах смотреть футбол. Думаю, всплеск интереса все-таки не временный», - сказал Кутепов.

По его словам, скорее всего, к зимнему периоду число болельщиков спадет.

«Но будем надеяться, что на прежний уровень не вернется — люди будут больше ходить на футбол», — полагает Кутепов.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что после ЧМ-2018 пять матчей, прошедших на новых стадионах, посетили 132 тысячи зрителей.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.