РИАМО - 28 июл. В Москве в субботу ожидается температурный рекорд нынешнего лета – этот день может стать самым жарким с начала сезона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Красная жара! Сегодня в Москве будет самый жаркий день за это лето! Плюс 30-32 градуса», — написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что в Подмосковье температура составит плюс 28-33 градуса.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.