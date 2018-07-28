РИАМО – 28 июл. В эти выходные, 28 и 29 июля, в столичном саду «Эрмитаж» проходит Большой фестиваль Италии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В эти выходные в саду «Эрмитаж» проходит Большой фестиваль Италии. Сад разделен на несколько зон: сельская Италия, искусство, лекторий, национальная кухня, концертная зона», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вход свободный, начало в 12:00. В рамках фестиваля на сцене прозвучат оперные арии на итальянском, а также современная итальянская музыка. В зоне лектория расскажут об истории архитектуры и искусства эпохи Возрождения. На фестивале также можно будет попрактиковать итальянский.

Кроме того, гости смогут попробовать себя в роли давильщика винограда, повторив танец Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», лучшие получат призы от организаторов. Итальянский фестиваль не обойдется без модных показов, а гурманам на фудкорте предложат лучшие итальянские блюда и итальянские продукты.