РИАМО - 28 июл. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о преимуществах нового контракта, добавив, что никаких проблем в ходе переговоров по договору не было, сообщает в субботу Газета.ru.

Черчесов рассказал, что сам настоял на заключении нового контракта с Российским футбольным союзом по схеме «2+2».

«Наоборот, это правильно. Больше скажу: я настаивал на этих условиях. Надо давать результат. Контракт может быть и сорокалетний, но если результата нет – надо собирать вещи и освобождать место», – сказал специалист.

По словам Черчесова, никаких проблем в ходе переговоров по контракту не было.

«Все было просто и понятно», – добавил главный тренер национальной команды.

Черчесов отметил, что задач в новом контракте не прописано, так как «все и так ясно».

На чемпионате мира–2018 сборная России по футболу установила личный рекорд, преодолев групповой этап мундиаля. Более того, команда Черчесова дошла до стадии 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.