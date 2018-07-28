РИАМО – 28 июл. Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, что на матчи на новых стадионах, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, после мундиаля уже пришли 132 тысячи зрителей, сообщает в субботу Газета.Ru.

«После чемпионата мира у нас прошло уже пять игр, и на этих стадионах в общей сложности были 132 тысячи зрителей. Изменилась сама аудитория. Сегодня на футбольных матчах и в фан-зонах не только болельщики, которых мы привыкли видеть, но и люди, которые приходят с семьями. Живой интерес к футболу», — сказала Голодец.

По ее словам, после мундиаля из регионов стали поступать запросы на открытие большего количества спортивных секций.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.