РИАМО - 28 июл. В подмосковном Орехово-Зуеве в ходе распития спиртных напитков отец поссорился с сыном и ранил его, молодой человек госпитализирован, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В горокруге Орехово-Зуево из квартиры на улице Набережной 26 июля бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ГБ №1» с проникающим колото-резаным ранением был доставлен мужчина 1988 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий о/у ОУР за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД отец пострадавшего, мужчина 1962 года рождения», – сказал сотрудник.

Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).