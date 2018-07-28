РИАМО – 28 июл. Народный артист СССР и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон впал в кому, его состояние резко ухудшилось минувшей ночью, сообщает в субботу РЕН ТВ.

Ранее эстрадный певец был подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

«Первый заместитель главы комитета Госдумы (по культуре – ред.) с 20 июля находится в реанимации в отделении нейрохирургии в одном из столичных медучреждений. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое», - говорится в сообщении.

Серьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году. В 2004 году у певца выявили онкологию, после чего он перенес несколько операций.

Как добавляется в сообщении, россияне желают любимому исполнителю выздоровления. Свои сообщения они публикуют в социальных сетях.