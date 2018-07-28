РИАМО - 28 июл. Сотрудники полиции по району Филевский парк столицы задержали подозреваемого в совершении банковской аферы в сфере кредитования, им оказался ранее судимый житель Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В отдел полиции поступило заявление от представителя одного из банков. Он сообщил, что в салон сотовой связи на Багратионовском проспекте обратился мужчина, который представил необходимые документы с целью оформления кредитного договора на сумму в размере около 80 тысяч рублей на приобретение мобильного телефона и аксессуаров к нему. При проверке представленных документов у сотрудников кредитного учреждения возникли сомнения в их подлинности. Они обратились в полицию.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Установлено, что для получения кредита мужчина представил чужой паспорт. Отделением дознания ОМВД России по району Филевский парк Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159.1 УК РФ «Кредитное мошенничество»», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.