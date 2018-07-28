РИАМО -28 июл. В поселке Дорохово Рузского городского округа сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого, кроме того, в ходе ссоры злоумышленник ранил женщину, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.



В ночь на 27 июля бригадой скорой помощи в Рузская больницу были доставлены мужчина и женщина.

«Мужчина 1984 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки в 4:20 скончался. Женщина 1985 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирована», - сказал собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан знакомый пострадавших – мужина 1972 года рождения, который совершил преступление на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.