РИАМО – 28 июл. Комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы готова рассмотреть предложения об увековечивании памяти писателя Владимира Войновича, сообщил РИАМО в субботу председатель комиссии Евгений Герасимов.

«Владимир Войнович потрясающий писатель, но пока в Московскую городскую думу не было обращений, не было организации, которая подтверждала, что она готова профинансировать табличку или памятник, но я уверен, если оно поступит, то мы одобрительно его примем», – сказал Герасимов.

Писатель Войнович скончался в субботу на 86-м году жизни.

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР; ныне – Душанбе, Таджикистан). Он является автором романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда». Писатель также известен как автор текстов ко многим песням, наибольшую известность приобрела «Четырнадцать минут до старта», посвященная космонавтике. В 2001 году за роман «Монументальная пропаганда» Войнович был удостоен Государственной премии РФ.

Диссидентская деятельность Войновича и зарубежная публикация «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина» повлекли за собой давление на него со стороны Союза писателей СССР и органов государственной безопасности. В июне 1981 года был лишен советского гражданства. В 1981-1990 годы проживал в ФРГ (получил германское гражданство) и США, сотрудничал с радиостанцией «Свобода».

В августе 1990 года писателю было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся на родину.