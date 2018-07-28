РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. На молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья» на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске спортсмен из городского округа Люберцы Николай Емельянов установил всероссийский рекорд по жиму лежа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым 27 июля, в рамках посещения молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья» в Егорьевске познакомились с работой тематической площадки Люберец. В этом году в рамках молодежного слета прошел День открытых дверей Московской области.

«В рамках молодежного форума был установлен рекорд России по жиму лежа. Он принадлежит чемпиону мира, чемпиону Европы, многократному победителю всероссийских соревнований по тяжелой атлетике Николаю Емельянову. За один подход он поднял 4 тысячи килограмм», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что городской округ Люберцы на молодежном форуме представили холдинг «Вертолеты России» и Московская государственная академия физической культуры. Холдинг «Вертолеты России» выставил макеты производимых вертолетов, макет «Центра вертолетостроения», информационные стенды Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина. Студенты МГАФК провели мастер-классы по боксу, тяжелой атлетике, армлифтингу.

«Этот молодежный форум – настоящая интеллектуальная и образовательная площадка для молодых людей. С каждым годом его программа становится насыщеннее, интереснее. Всем участникам форума могу пожелать удачи и успехов! Учитесь, дерзайте, открывайте новые горизонты! Будущее принадлежит вам!» – добавил Ружицкий.

Он уточнил, что за время работы форума на нем побывали порядка 300 жителей городского округа в возрасте от 18 до 30 лет.

Молодежный слет «Я – гражданин Подмосковья» проходит с 9 по 29 июля на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. В этом году мероприятие объединило порядка 10 тысяч молодых людей из 67 муниципалитетов. В каждой смене было организовано 6 образовательных направлений: АРТ-кластер, Гражданская активность, Business Camp, МЕДИА сфера, LIFEstyle, #ЯволонтерМО.