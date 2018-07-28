РИАМО – 28 июл. Министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в торжественной церемонии открытия IV Армейских международных игр-2018, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Армейские международные игры четвертый год проходят в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и на подмосковном аэродроме «Кубинка» в период с 28 июля по 11 августа. В мероприятии участвуют 189 команд из 32 стран.

«Дорогие друзья, с каждым годом растут ряды участников игр, увеличивается географический охват, усложняется программа, но неизменно остается одно – дух мужества, благородство, товарищество и взаимовыручка, которые царят на импровизированных полях сражения», - сказал Шойгу.

Он отметил, что лучшие военные специалисты покажут свое мастерство в 28 конкурсах, которые пройдут на 24 полигонах семи стран.

«Уверен, что Армейские игры позволят выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить доверие и партнерство между государствами», - добавил Шойгу.

Кроме того, он зачитал приветствие президента России Владимира Путина к участникам и гостям мероприятия.

«Важно, что эти масштабные зрелищные соревнования становятся хорошей традицией. С каждым годом они привлекают все большее число военнослужащих из России, из зарубежных стран. Представляет им прекрасную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твердость характера, умение работать в команде. Уверен, что имеющиеся состязания пройдут на высоком организационном уровне», - передал слова президента РФ Шойгу.

Первые международные армейские игры прошли в 2015 году на 11 военных полигонах России. В них приняли участие команды из 57 стран.