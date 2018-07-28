РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. На территории сельского поселения Островецкое Раменского района установили дорожную стелу «Люберцы».

Ранее информация об установке появилась в официальной группе поселения в Facebook. Жители сельского поселения Раменского района недоумевают, кому нужна дорожная стела «Люберцы» в сельском поселении Островецкое. По их мнению, власти отдельно взятого городского округа позволяют себе строить на чужой земле совершенно не нужные местным жителям объекты.

«Установка въездных групп на вылетных магистралях приурочена к чемпионату мира по футболу. Раменский район и городской округ Люберцы – два интенсивно развивающихся, динамичных соседа, всегда помогающих и идущих навстречу друг другу. По соглашению сторон, была достигнута договоренность об установке данного архитектурного объекта на выезде с заправочной станции, как наиболее удобного места, удовлетворяющего условию видимости и не загружающем крупную магистраль», – написал в комментариях под постом сотрудник управления благоустройства администрации городского округа Люберцы.

Он отметил, что все необходимые разрешения на производство работ получены. Установка стелы проводится одновременно с благоустройством окружающей территории.