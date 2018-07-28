РИАМО -28 июл. В Москве адвоката приговорили к длительному сроку лишения свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, мужчина вымогал имущество у предпринимателя, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по столице.

Следствием и судом установлено, что Юрий Акулов, будучи адвокатом, заключил с генеральным директором одной из частных компаний договор на оказание юридических услуг и за выполненные обязательства получил адвокатский гонорар в полном объеме. В целях незаконного личного материального обогащения он организовал вымогательство имущества коммерсанта в особо крупном размере.

«Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении адвоката Юрия Акулова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), частью 3 статьи 33, пункта «б» части 3. 163 УК РФ (организация вымогательства, в целях получения имущества в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Так, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Акулов незаконно требовал от предпринимателя заключить фиктивный договор об оказании юридических услуг на сумму 25 миллионов долларов США. Получив отказ, Акулов, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, в августе 2014 года вступил в сговор со знакомым адвокатом, разработав с ним совместно преступный план. Соучастники составили и направили исковые заявления о взыскании с сына и супруги потерпевшего деньги в размере 9,5 миллионов и 15 миллионов долларов в один из районных судов Махачкалы, приложив к ним поддельные договоры и иные документы, подтверждающие заявленные требования.

В 2014 году адвокат отказался от исковых требований, поскольку родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы.

Но Акулов продолжил реализовывать свой план и привлек своего знакомого, которому передал 300 тысяч евро в качестве вознаграждения за совершение вымогательства денежных средств у потерпевшего. Сообщник в феврале 2015 года привлек еще троих своих знакомых для исполнения задуманного.

Исполнители 20 февраля 2015 года прибыли к одному из офисов коммерческой организации в Москве, где, угрожая применением насилия в отношении супруги потерпевшего, а также членов ее семьи, потребовали, чтобы она склонила коммерсанта передать Акулову 25 миллионов долларов. После совершения нападения вымогатели с места преступления скрылись, а в последующем были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий, установлены и допрошены свидетели, изобличившие Акулова в совершенных преступлениях, проведены почерковедческие, фоноскопические, медицинские судебные экспертизы, осмотрено и проанализировано большое количество предметов и документов, информации о телефонных соединениях, подтвердивших причастность Акулова к совершенным преступления.

Несмотря на активное противодействие со стороны обвиняемого и его защиты путем выдвижения различных версий, следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая его в совершении указанных преступлений.

В настоящее время один из соучастников находится в международном розыске. Остальные сообщники адвоката также признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Суд приговорил Акулова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 1 миллион рублей.