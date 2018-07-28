РИАМО - 28 июл. Температура воздуха в Москве в субботу достигнет 32 градусов, жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По информации синоптиков Росгидромет, днем 28 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. В связи с прогнозируемыми явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными», - сообщается на сайте.

Жителям также рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. Также стоит пить больше воды.

По данным на сайте «Метеоновости», в субботу в столице и области сохранится жаркая погода на фоне повышенного атмосферного давления. Содержание кислорода в воздухе снижено, из-за чего недомогание могут почувствовать люди, страдающие сердечной и легочной недостаточностью.

Врач общей практики городской поликлиники №219 Владислав Ковалевич ранее посоветовал в жару отказаться от жирной, острой и тяжелой пищи, а также избегать интенсивной физической нагрузки.