РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В подмосковном Подольске в ночь на субботу водитель бензовоза врезался в разделительный отбойник, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 27 июля около 11 вечера на 38 километре Симферопольского шоссе в сторону Москвы произошло ДТП. Водитель бензовоза налетел на разделительный отбойник. Цистерна оказалась повреждена, и топливо стало вытекать на проезжую часть. К счастью, возгорания удалось избежать», – говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место аварии через считанные минуты. Пострадавших нет.