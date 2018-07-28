РИАМО – 28 июл. Московский ЦСКА в седьмой раз в истории завоевал Суперкубок России по футболу, обыграв столичный «Локомотив» в дополнительное время, сообщает РИА Новости.

«Армейцы добились победы над железнодорожниками со счетом 1:0 во встрече, состоявшейся в 27 июля на стадионе «Нижний Новгород». Единственный гол на 106-й минуте забил полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов», – говорится в сообщении.

«Локомотив» выходил на поле нижегородской арены, принявшей матчи чемпионата мира 2018 года, в статусе чемпиона России. Состав «Локо» был привычен, новобранцев Брайана Идову и Рифата Жемалетдинова главный тренер железнодорожников Юрий Семин приберег в резерве, как и одного из лидеров команды перуанца Джефферсона Фарфана.

ЦСКА с первых минут стремился завладеть мячом и, несмотря на обновленный состав, контуры игры у армейцев были весьма внятными. Но на 13-й минуте Алан Дзагоев был заменен на Георгия Щенникова из-за травмы.

Во второй половине встречи ЦСКА сохранял командную игру в атаке. Однако голов ни от одной из команд так и не последовало.

Игра перетекла в дополнительное время. На 106-й минуте Фернандес в который раз протащил мяч по бровке и снабдил им Хосонова. Полузащитник пробил в дальний угол не столь сильно, сколь путанно.

Мяч по пути пролетел под ногами двух армейцев, закатился в дальний угол ворот. Футболисты «Локомотива» еще долго протестовали, но главный арбитр встречи Владислав Безбородов указал на центр. В итоге 1:0, Суперкубок в седьмой раз завоевал ЦСКА.