РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. Участниками форума «Я – гражданин Подмосковья» в Егорьевске стали четыре предприятия из Балашихи, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«Все города Московской области представили свои предприятия. Был большой стенд Балашихи. Представлены компании «Криогенмаш», «Рубин», «Cotton Club», «Руспанель групп». Участники рассказали о своих предприятиях, о программах поддержки молодых специалистов», – сказал Юров.

Заместитель начальника отдела по промышленности, науке, предпринимательству и сельскому хозяйству управления экономического развития администрации Балашихи Ольга Егерева отметила, что за день шатер со стендами балашихинских предприятий посетили около 1 тысячи человек.

«Представители предприятий рассказывали, чем они занимаются, как к ним попасть на работу, из каких учебных заведений они готовы принимать на работу выпускников, с какими учебными заведениями они уже сотрудничают», – добавила Егерева.

Она пояснила, что у завода «Рубин» заключен договор с Балашихинским техникумом. Его студенты проходят практику на предприятии, после чего их принимают на работу.