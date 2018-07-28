РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. Глава Балашихи Сергей Юров встретился с представителями делегации городского округа на молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья» в Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На форуме «Я – гражданин Подмосковья» собираются самые активные, целеустремленные, интересующиеся молодые люди со всей Московской области. За пять смен из Балашихи здесь побывало более 300 человек. Они живут в палатках, участвуют в образовательных секциях по разным направлениям – экологии, промышленности, экономики и других. Я пообщался с участниками форума из Балашихи в их палаточном лагере», – сказал Юров.

Представители делегации Балашихи задавали главе горокруга вопросы, касающиеся развития сфер здравоохранения и образования, спрашивали о создании общественных территорий, ремонте и строительстве новых учреждений культуры, поддержке малого бизнеса. Также участники форума поблагодарили главу Балашихи за реконструкцию парка «Пехорка» и открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Заречной.

«Очень приятно слышать от молодых людей много конкретных вопросов, касающихся развития Балашихи. Многое предстоит сделать, чтобы Балашиха стала самым благоустроенным городом Подмосковья. Молодежь Балашихи готова активно принимать в этом участие», – добавил он.

Шестой форум «Я – гражданин Подмосковья» проходит с 9 по 29 июля. В нем принимают участие около 10 тысяч человек. Для них организовано проживание в палаточном городке, мастер-классы, образовательные сессии, площадки для занятия творчеством, питание и трансфер.