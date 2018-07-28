РИАМО - 28 июл. В Подмосковье сотрудники центров госуслуг Москвы до конца лета помогут дачникам получить самые востребованные государственные услуги и выбрать удобный участок для голосования на выборах мэра Москвы, сообщается на сайте ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг».

Информирование жителей о выборах мэра столицы развернуто как в Москве в рамках поквартирных обходов, так и за пределами города – на дачных участках. Для этого сформирована группа из 4 тысяч сотрудников.

«Во время обходов и общения с москвичами сотрудники центров госуслуг напоминают горожанам о важной дате (9 сентября – ред.), рассказывают о нововведениях этого года и приглашают принять участие в голосовании. (Для организации информирования в Москве и соседних областях между центрами госуслуг Москвы «Мои Документы» и Московской городской избирательной комиссией заключено соответствующее Соглашение)», – говорится в сообщении.

За городом для удобства москвичей сотрудники центров также будут предоставлять государственные услуги. На местах, где в дальнейшем откроются избирательные участки, прямо в СНТ, сейчас расположены мини-офисы центров госуслуг. Они работают с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00.

Здесь можно подать заявление для голосования по месту фактического пребывания и получить государственные услуги: оформить социальную карту; решить вопросы по расчетам коммунальных платежей; получить сведения о недвижимости; оформить СНИЛС (пенсионное свидетельство); оформить парковочное разрешение; узнать о налогах и льготах; проверить задолженности и получить квитанцию для оплаты.

В этом году на выборах мэра москвичи могут проголосовать там, где удобно. Не только в любом районе столицы, но и за городом – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Кроме того, голосование в день выборов 9 сентября продлено до 22:00 (избирательные участки будут работать с 8:00 до 22:00).

Для удобства москвичей, у которых дачи расположены во Владимирской и Тульской областях, организованы мобильные офисы. В них также можно подать заявление для голосования по месту фактического пребывания и получить востребованные государственные услуги.

Чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы не по месту регистрации, необходимо заранее подать заявление одним из следующих способов: с 25 июля в любом центре госуслуг Москвы; пригласить сотрудника центра госуслуг по телефон: 8(495)777-77-77; в территориальной избирательной комиссии; в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках; через портал gosuslugi.ru. С 29 августа – в участковой избирательной комиссии.

Адреса расположения мини-офисов, а также режим работы мобильных офисов размещен на сайте: md.mos.ru.